Wyciekło nagranie z Kuleszą. Mejza wskazał, kto za nie odpowiada

Portal Goniec opublikował w ostatnich dniach na platformie X następujący wpis: "Cezary Kulesza publicznie skłamał, że opisana przez nas impreza, na której wraz z politykami PiS tańczy i śpiewa do „Barki” nigdy nie miała miejsca. Zapowiedział pozew. Wobec ataku na naszą wiarygodność, publikujemy fragment nagrania oraz ujawniamy nowe szczegóły".

Opublikowane nagranie ma przedstawiać m.in. Łukasza Mejzę, byłego ministra sportu Kamila Bortniczuka oraz samego prezesa PZPN. Na wideo faktycznie widać, jak zebrani trzymają się w objęciach i śpiewają "Barkę". Mężczyźni stoją jednak tyłem do osoby nagrywającej, wiec rozpoznanie ich może być utrudnione.

Mejza demaskuje autora nagrania

Łukasz Mejza, który organizował imprezę, w rozmowie z Onetem zdradza kulisy sprawy. – Autorem wideo jest Piotr Szefer, który doskonale bawił się z nami tego wieczoru. Nagranie pochodzi z 2021 r., dlaczego więc wyszło na jaw dopiero cztery lata później? Szefer był bliskim współpracownikiem Kuleszy. Sam mówił, że jest autorem jego wygranej w wyborach na prezesa – ocenia poseł.

Polityk twierdzi, że Szefer chciał zostać sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdy nie otrzymał awansu i wyleciał z PZPN, miał zacząć zakulisowo atakować związek i jego pracowników.

Jego zdaniem Szefer chciał opublikować nagranie przed wyborami w PZPN. – Nikt poważny się na to nie zgodził, więc znalazł bliżej nieznanego mediaworkera z portalu Goniec, który w poszukiwaniu zasięgów zdecydował się na publikację, która treścią raczej pasuje do serwisów plotkarskich – dodaje.

Sam Szefer ocenia, że wypowiedź Mejzy to "stek bzdur". – Jeżeli pan Mejza będzie powielał te kłamstwa, będę musiał rozważyć wejście na drogę sądową, choć ze względów estetycznych wolałbym uniknąć spotkania z tym panem na sali sądowej – dodaje w rozmowie z Onetem.

