Michał Wójcik broni Błaszczaka: To wielki polski patriota

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Prokuratura zarzuca politykowi PiS przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści dla swojego ugrupowania. Sprawa dotyczy odtajnienia i ujawnienia w czasie kampanii wyborczej w 2023 r. fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta".

"Błaszczak to wielki patriota"

– Mariusz Błaszczak to wielki polski patriota. Ujawniając dokumenty archiwalne zdeponowane w Wojskowym Biurze Historycznym, działał w pełni legalnie i w interesie państwa – przekonywał Wójcik, odnosząc się do zarzutów wobec byłego ministra obrony narodowej. Poseł zaznaczył, że Błaszczak miał prawo do odtajnienia dokumentów, a sam akt oskarżenia jest "wybitnie polityczny" i służy dyskredytacji rządu PiS.

Fragmenty planu "Warta" ujawniają warianty obrony, które przewidywały linię obrony Polski na Wiśle i Wieprzu. – Mi się w głowie nie mieści, że ktoś mógłby przyjąć wariant oddania połowy Polski i czekać, czy sojusznicy z NATO przyjdą z pomocą. Gdybym był na miejscu Błaszczaka, zrobiłbym dokładnie to samo – podkreślił Wójcik.

Zwrócił się do opinii publicznej

Polityk PiS wskazał również, że sprawa powinna skłonić opinię publiczną do zrozumienia, kto i w jakich okolicznościach opracował te dokumenty, a nie skupiać się na karaniu osoby, która ujawnia prawdę. – Ani centymetra polskiej ziemi nie możemy oddać. To jest niemożliwe – dodał.

Sam Mariusz Błaszczak, komentując akt oskarżenia w mediach społecznościowych, nazwał go "aktem zemsty Donalda Tuska" i zapewnił, że ponownie odtajniłby dokumenty, aby pokazać prawdziwe intencje polityków PO wobec obrony kraju. Zarówno były szef MON, jak i współoskarżeni mogą być zagrożeni karą od roku do 10 lat więzienia.

