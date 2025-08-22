"Urlop nie jest poważną sprawą". Błaszczak odcina się Tuskowi

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Prokuratura zarzuca politykowi PiS przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści dla swojego ugrupowania. Błaszczakowi grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy odtajnienia i ujawnienia w czasie kampanii wyborczej w 2023 r. fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta". Zdaniem śledczych, 31 lipca 2023 r. Błaszczak zniósł klauzule "tajne" oraz "ściśle tajne" z dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Następnie, 17 września 2023 r. publicznie ujawnił oraz wykorzystał odtajnione przez siebie fragmenty dokumentu z 2011 r., który mówił o planach obrony na wypadek agresji Rosji.

Wymiana zdań

"To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki. Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska. Tak rozumiem swoją misję jako polityk – służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL" – skomentował na platformie X Mariusz Błaszczak. "Prawda zwycięży! Dziękuję za Wasze wsparcie!" – dodał.

Komentarz polityka PiS nie pozostał bez odpowiedzi. "Pan Błaszczak twierdzi, że akt oskarżenia wobec niego to 'zemsta Tuska'. To nieprawda. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o pańskim istnieniu. Jestem skoncentrowany na poważnych sprawach" – stwierdził premier Tusk.

Były szef MON zareagował szybko. Wytknął, że premier przebywa na urlopie: "Panie Tusk, urlop nie jest poważną sprawą, a premierowi rządu nie wypada pisać, że jest skoncentrowany na wypoczynku. Nie zakłócając wypoczynku przypominam, że to Pan ponosi polityczną odpowiedzialność za doktrynę linii Wisły. To Pana rząd likwidował jednostki i to Pana rząd blokuje teraz budżet na obronność".

