Nawrocki pisze o Niemcach i Rosji. "Świat powinien wyciągnąć wnioski"

"86. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow. W 1939 roku Stalin, wspólnie z Hitlerem, zawarli akt, który otworzył drogę do II wojny światowej i pochłonął życie milionów ludzi na całym świecie. Polska stała się pierwszą ofiarą niemieckiej, a potem sowieckiej agresji" – napisał w sobotę na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

"Niemcy do dzisiaj nie zapłaciły rachunku krzywd. W Rosji odżywają resentymenty imperialne. Z tamtego faktu dzisiejszy świat powinien wyciągnąć wnioski i nie pozwolić na to, by chore marzenia o imperium pochłonęły kolejne ludzkie istnienia" – wskazała głowa państwa.

Ribbentrop-Mołotow. Pakt dwóch totalitaryzmów

Pakt Ribbentrop-Mołotow był paktem o nieagresji pomiędzy Trzecią Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim, który zawarto 23 sierpnia 1939 r. Sygnatariuszami byli ministrowie spraw zagranicznych Rzeszy i ZSRS: Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow. Traktat stanowił konsekwencję układu w Rapallo z roku 1922, który dotyczył współpracy gospodarczej i wojskowej. Wówczas Sowieci zgodzili się np. stworzyć na swoim terytorium niemieckie fabryki ciężkiego sprzętu, w tym wojskowego (stało się tak pomimo zakazu posiadania przez Niemców takiego rodzaju przemysłu, co było karą za wywołanie I wojny światowej).

Pakt Ribbentrop-Mołotow miał decydujące znaczenie dla Niemiec i Związku Sowieckiego. Hitler otrzymał gwarancję, że w przypadku wojny z państwami Zachodu Stalin zachowa neutralność – to wykluczało wojnę na dwóch frontach. Dla Stalina pakt z Rzeszą oznaczał, że Sowieci wezmą udział w rozbiorze Polski oraz sporej części Europy Wschodniej i narzucą im ustrój komunistyczny.

Dla Polski kluczowy był nie tyle pakt, co dołączony do niego tajny protokół, o którego podpisanie zabiegali szczególnie Sowieci. Rozstrzygał on kwestie przynależności Polski i ustalał sowieckie i niemieckie strefy wpływów.

