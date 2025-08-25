Poseł PiS przypomniał wpis Tuska. "Nie wierzę, że mógł w kampanii kłamać"

– Powinniśmy doprowadzić do sprawiedliwości społecznej, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy w przedstawionym mi kształcie – ogłosił w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie oświadczył, że jego kancelaria przygotuje projekt ustawy z nowymi zasadami przyznawania obywatelstwa.

– Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – powiedział Nawrocki.

Kaleta: Czekamy na taki wpis premiera Tuska

Sprawa wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Uznanie dla głowy państwa popłynęło ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości, a także Konfederacji. Zdecydowanie krytycznie prezydenckie weto oceniają politycy koalicji rządzącej.

"Wszystkie antyukraińskie fobie K. Nawrockiego doznały dziś ujścia w wecie do ustawy o pomocy Ukraińcom przebywającym w Polsce. To dobre prawo, które z przyczyn czysto ideologicznych zostało dziś zawetowane przez prezydenta. Wstyd" – stwierdził przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Głosu w sprawie nie zabrał do tej pory Donald Tusk. "Czekamy na taki wpis na X premiera Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać" – napisał na platformie X poseł PiS Sebastian Kaleta. I przypomniał wpis szefa rządu z 23 stycznia br. "Propozycja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak" – pisał wówczas Tusk.

"Znając premiera to teraz będą za a nawet przeciw. Cóż szkodziło obiecać" – skomentował Michał Nieznański z Konfederacji.

