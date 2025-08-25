Dziemianowicz-Bąk: Prezydentowi zabrakło przyzwoitości

"800 plus to pieniądze dla i na dzieci. Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem" – zauważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Pracę należy doceniać. Po utracie pracy trzeba zachęcać i pomagać w znalezieniu nowej. Ale za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi" – dodaje przedstawicielka Lewicy.

Prezydent Karol Nawrocki podjął w poniedziałek decyzję o zawetowaniu ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Decyzja głowy państwa spotkała się z falą komentarzy w mediach społecznościowych.

Nawrocki: Zmieniła się sytuacja

– 3,5 roku temu, po barbarzyńskim ataku Rosji na Ukrainy wybuchła wojna, która wpłynęła na zmiany w naszym regionie, na całą architekturę bezpieczeństwa na świeci. Po jej wybuchu Polacy po raz kolejny udowodnili, że jesteśmy narodem solidarności, otwartych serc. Ponad podziałami politycznymi (...). Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, także prawnych. W ciągu 3,5 roku wiele się wydarzyło. Nadal jesteśmy narodem otwartym na pomoc. I to się nie zmienia. Jak również nie zmienia się nasz strategiczny cel – interesem Polski jest militarne wspieranie Ukrainy w tym konflikcie, bo Federacja Rosyjska jest zagrożeniem dla świata – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki przekazał dalej, że sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i "emocji politycznej i społecznej się zmieniła". – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – zauważył.

