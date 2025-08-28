Niedzielski pobity. Nowe fakty w sprawie ochrony SOP

W środę były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Zaatakowało go dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum tego miasta.

Po godz. 22:00 w środę mazowiecka policja poinformowała, że sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. "W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności" – dodano.

W późniejszym oświadczeniu Adam Niedzielski stwierdził, że napisał "całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebrania mi ochrony decyzją ministra (spraw wewnętrznych i administracji Marcina) Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej". "Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację" – dodał.

Adam Niedzielski bez ochrony. Do kiedy przysługiwał mu SOP?

Do sprawy odniósł się w czwartek wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W programie Wirtualnej Polski przekazał, że Adam Niedzielski otrzymał przedłużenie ochrony Służby Ochrony Państwa do grudnia 2023 roku, choć zakończył sprawowanie funkcji ministra w sierpniu 2023 roku. – Minister Niedzielski miał przyznaną ochronę uznaniową. Po zakończeniu sprawowania funkcji w sierpniu 2023 r. był objęty ochroną do końca grudnia 2023 roku – powiedział.

Czesław Mroczek ocenił, że Adam Niedzielski mówi w swoim oświadczeniu o ochronie SOP, która jest przydzielana najważniejszym osobom w państwie. Z urzędu są nią objęci m.in. szefowie MSZ i MSWiA. Powiedział też, że ochrona ta może być przyznana innym osobom ze względu na ważny interes państwa. – Ta ochrona kończy się w momencie zakończenia sprawowania funkcji, jednak ogólna decyzja wydana w zakresie funkcjonowania SOP mówi o tym, że trwa kilkadziesiąt dni po ustaniu sprawowania urzędu – mówił wiceszef MSWiA.

Czytaj też:

Donald Tusk reaguje na sprawę pobicia Niedzielskiego: Zero litościCzytaj też:

Morawiecki o pobiciu byłego ministra: Do tego prowadzi nienawiść!