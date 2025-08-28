"Vivat Kierwiński!". Poseł szydzi z szefa MSWiA po informacjach z policji

W środę Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Byłego ministra zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum tego miasta.

Po godz. 22:00 w środę mazowiecka policja poinformowała, że sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. "W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności" – dodano.

Niedzielski: Decyzją Kierwińskiego odebrano mi ochronę

W oświadczeniu opublikowanym w środę wieczorem Adam Niedzielski stwierdził, że napisał "całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebrania mi ochrony decyzją ministra (spraw wewnętrznych i administracji Marcina) Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej". "Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację" – dodał.

Zareagował na to były wiceminister zdrowia, poseł PiS Janusz Cieszyński. "Ochronę Adamowi Niedzielskiemu odebrał Marcin Kierwiński.To on bezpośrednio odpowiada za każdy cios który spadł na byłego ministra zdrowia w związku z jego pracą dla Polski. Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie" – napisał na platformie X.

twitter

Na słowa posła PiS zareagowała rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka. „Panie Januszu Cieszyński, minister Marcin Kierwiński odpowiada za sprawne działania Policji. Sprawcy ataku zostali zatrzymani zaledwie kilka godzin od zdarzenia. Imponujące działanie, przyzna Pan? Sam pan Adam Niedzielski podziękował za sprawną reakcję służb” – stwierdziła.

twitter

Sprawcy sami zgłosili się na policję. "Vivat Kierwiński"

Jak się potem okazało… sprawcy sami zgłosili się na policję, na co odpowiedział Janusz Cieszyński.

"W wyniku podjętych działań mężczyźni sami zgłosili się do komendy miejskiej policji w Siedlcach – przekazała w czwartek przedstawicielka policji podczas konferencji prasowej w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Sami się zgłosili. Vivat Marcin Kierwiński" – napisał na platformie X.

twitterCzytaj też:

Sprawcy pobicia Niedzielskiego zatrzymani. Były minister zabrał głosCzytaj też:

Donald Tusk reaguje na sprawę pobicia Niedzielskiego: Zero litości