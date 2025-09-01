"SOP nie jest agencją ochroniarską”. Kierwiński o Niedzielskim

Sąd w Siedlcach wydał postanowienie o aresztowaniu na dwa miesiące Aleksandra B. i Rafała G., podejrzanych o pobicie byłego ministra zdrowia.

Do zdarzenia doszło w środę. Jak podało radio RMF FM, obaj mężczyźni w momencie ataku byli pijani. Mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew do badań na obecność narkotyków.

Kierwiński: To głęboka nielogiczność

Do sprawy odniósł się w poniedziałek na antenie Radia Zet minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

– Może wystąpić do policji, jeśli czuje się zagrożony. Każdy obywatel może wystąpić. Dziwię się, że nie wystąpił, jeśli czuł się zagrożony – powiedział szef MSWiA. – Bardzo współczuję panu ministrowi Niedzielskiemu, ale jakąś głęboką nielogicznością jest twierdzenie, że to, że przestał mieć ochronę SOP 20 miesięcy temu doprowadziło do tego, że teraz coś się wydarzyło – podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Marcin Kierwiński zapewnił, że "minister Niedzielski miał ochronę SOP dłużej, niż każdy inny, ustępujący minister mimo, że z ustawy minister zdrowia nie jest tą osobą, której ochrona SOP przysługuje". – SOP nie jest agencją ochroniarską dla każdego byłego ministra. Sam zrezygnował z monitoringu mieszkania. Korzystał z ochrony 18 razy – dodał.

– Minister Niedzielski skończył swoje urzędowanie 8. sierpnia. 9. sierpnia na własny wniosek zdjęto u niego kwestię monitoringu mieszkania. Od 8. sierpnia do końca 2023 roku pan minister, mając przyznają ochronę SOP, korzystał z niej 18 razy, przez 150 dni – przypomniał szef MSWiA.

Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji, "od 2023 pan minister Niedzielski ani nie wystąpił do policji o ochronę, ani nie zgłaszał, że wobec niego kierowane są groźby". – Co, jeśli złoży wniosek? Policja oczywiście rozpatrzy. To nie ja przyznaję ochronę policyjną tylko policja – podkreślił.

PO zmieni nazwę?

Marcin Kierwiński odniósł się również do zacieśniania współpracy z innymi ugrupowaniami w ramach Koalicji Obywatelskiej.

– Mówił o tym pan premier Donald Tusk. Planujemy integrację PO z innymi środowiskami, które nas wspierają od wielu lat. Inicjatywa Polska, Nowoczesna, to są te formacje z którymi będziemy się łączyć – powiedział szef MSWiA.

Odnosząc się do ewentualnej zmiany nazwy partii, powiedział: "O tym wszystkim będziemy informować". – Zawsze przy tego typu kwestiach jest temat, ale nie będę nic więcej mówił. Te decyzje będzie przedstawiał premier Donald Tusk – zaznaczył Kierwiński.

