"Absolutnie błędne". Konsternacja w Niemczech po słowach von der Leyen

Słowa szefowej KE o możliwości wysłania unijnych wojsk na Ukrainę odbiły się szerokim echem. Przypomnijmy, że w rozmowie z "Financial Times" Ursula von der Leyen stwierdziła, że europejskie stolice pracują nad "dość precyzyjnymi planami" dotyczącymi rozmieszczenia wojsk na Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

Ostra reakcja z Niemiec

Wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej skrytykował minister obrony Niemiec. Boris Pistorius stwierdził, że publiczne omawianie takich kwestii przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych jest z gruntu niewłaściwe.

– Uważam, że publiczna dyskusja na ten temat jest absolutnie błędna – powiedział szef niemieckiego MON cytowany przez "Tagesschau".

Minister wskazał, że wśród sojuszników Ukrainy trwają obecnie dyskusje na temat tego, co Europa mogłaby zrobić w zakresie bezpieczeństwa dla Kijowa i na jakich warunkach. Odmówił jednak ujawnienia szczegółów tych negocjacji.

Waszyngton traci cierpliwość

Jak podawał niedawno prestiżowy amerykański portal Axios, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa podejrzewa niektórych politycznych liderów Europy o faktyczne torpedowanie działań na rzecz zakończenia wojny.

Z ustaleń serwisu wynika, że wysoko postawieni waszyngtońscy urzędnicy z otoczenia Trumpa uważają, że część europejskich przywódców wyraża publicznie poparcie dla wysiłków prezydenta zmierzających do zakończenia wojny, jednocześnie po cichu usiłując zniweczyć postępy osiągnięte za kulisami od czasu szczytu na Alasce.

Tymczasem we wspomnianym wywiadzie dla "Financial Times" von der Leyen twierdziła, że wspomniany przez nią plan rozmieszczenia wojsk sojuszniczych na terytorium Ukrainy został uzgodniony z Białym Domem. Zapewniła, że prace nad tą kwestią "postępują bardzo dobrze”.

