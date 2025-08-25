O czym Trump rozmawiał z Putinem na Alasce? Nowe informacje

15 sierpnia przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, spotkali się na Alasce, aby omówić możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Trump powiedział później, że Putin nie chce zawieszenia broni, ale kompleksowego porozumienia pokojowego. Prezydent USA wyraził poparcie dla tego planu.

W poniedziałek (25 sierpnia) Trump poinformował, że na spotkaniu poruszono również kwestię broni atomowej. – Rozmawialiśmy także o pociskach rakietowych, broni jądrowej, rozmawialiśmy o redukcji arsenałów nuklearnych – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Prezydent USA opowiedział się za tym, aby Chiny również wzięły udział w ewentualnym procesie zmniejszenia ilości głowic jądrowych. Jak stwierdził Trump, broń atomowa jest tak potężna, że "konieczna jest "denuklearyzacja".

Trump: Putin nie chce spotkać się z Zełenskim, bo go nie lubi

Zapytany, dlaczego Putin nie chce spotykać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Trump odpowiedział: "Bo go nie lubi".

Zełenski zadeklarował w zeszłym tygodniu, że jego ewentualne spotkanie z Putinem powinno odbyć się w neutralnym kraju europejskim. Jako potencjalne miejsce spotkania wymienił Szwajcarię i Austrię. Dodał, że Ukraina nie ma również zastrzeżeń do Turcji, podkreślając jej przynależność do NATO i "częściową przynależność do Europy". Jednocześnie wykluczył możliwość podjęcia rozmów w Moskwie.

Odnosząc się do Budapesztu jako miejsca ewentualnego spotkania z Putinem, Zełenski stwierdził, że sprawa "nie jest prosta". Jak dodał, wszystkie kraje europejskie jednomyślnie wspierają Ukrainę w czasie wojny, natomiast Węgry nie. – Nie twierdzę, że polityka Orbana była skierowana przeciwko Ukrainie, ale była przeciwko wspieraniu Ukrainy – zaznaczył.

Stolica Węgier jest wymieniana jako miejsce potencjalnego spotkania Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołydmyra Zełenskiego. O takie spotkanie zabiega prezydent USA, który poinformował o tym po rozmowach z przywódcą Rosji na Alasce.

