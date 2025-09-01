"Będziecie dłużej pracować". Nowacka zaskoczyła w przemówieniu do uczniów

W trakcie swojego przemówienia Nowacka zwróciła uwagę na zmiany technologiczne, które wpływają na sposób uczenia się, ale także przekształcają rynek pracy.

– Świat się zmienia, technologia posuwa się naprzód i zmienia, jak się ze sobą komunikujemy, zmienia to jak się ruszamy. Zmienia też rynek pracy. Stawia przed nami wielkie wyzwania, w jaki sposób funkcjonować we współczesnym świecie. Jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak mądrze partycypować w życiu społecznym i gospodarczym naszej ojczyzny. Szkoła się musi zmieniać, więc staramy się odpowiadać na te wyzwania – powiedziała.

W pewnym momencie minister zwróciła uwagę na zmiany w programie nauczania. Wspomniała o dwóch nowych przedmiotach – edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej. Dodała, że MEN wprowadziło również zmiany w zajęciach z wychowania fizycznego. Nowacka zaskoczyła swoim stwierdzeniem o pozytywnym wpływie zmian na lekcjach WF-u.

– Nowa podstawa programowa z wuefu ma sprawić, i mam nadzieje, że sprawi, że młodzież będzie chętniej się ruszała i ćwiczyła. To jest ważne na przyszłość, byście mieli kompetencje ruchowe, bo po prostu będziecie zdrowsi i dłużej będziecie pracować. Dziś z perspektywy wydaje wam się to żartem i wywołuje pewien uśmiech, ale zobaczycie, że praca to też kolejne relacje społeczne, ale przede wszystkim praca dla Polski – powiedziała.

Rozpoczęcie roku szkolnego

W poniedziałek 1 września rozpoczyna się rok szkolny 2025/2026. W szkołach odbędą się uroczyste apele. Z szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że do nauki przystąpi około 4,9 mln uczniów. W klasach pierwszych szkół podstawowych prognozowane jest niespełna 400 tys. uczniów. To o ponad 30 tys. mniej niż w roku szkolnym 2024/2025.

Od września również lekcje wychowania fizycznego będą realizowane na nowych zasadach. Reforma MEN zakłada większą różnorodność zajęć, testy sprawnościowe w młodszych klasach i nowe formy aktywności dla starszych uczniów.

