"Chłopaki powinni o tym pamiętać". Duda o relacjach z Konfederacją

Były prezydent był gościem na kanale Bogdana Rymanowskiego. Jednym z wątków rozmowy były relacje PiS i Konfederacji. W ostatnim czasie między tymi dwoma formacjami wyraźnie iskrzy. – Nie będę ukrywał, że troszkę mi się tak przykro zrobiło, kiedy doszło do tego pierwszego spięcia, kiedy prezes Jarosław Kaczyński, zareagował na – powiedzmy mało grzeczne – zaproszenie do spotkania ze strony pana Mentzena – powiedział Andrzej Duda, wracając do dni po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Prezes PiS ogłosił wtedy pomysł utworzenia rządu mniejszościowego.

Polityk uważa, że przedstawiciele Konfederacji powinni zmienić nastawienie. – Chłopaki powinni pamiętać o tym jednak, że prezes Jarosław Kaczyński to jest pokolenie naszych rodziców, a oni są młodsi ode mnie jeszcze w dodatku – zauważa.

– To jest pan, który w jakimś sensie jest pod tym względem człowiekiem starej daty, oczekuje pewnych podwyższonych norm kulturowych od polityków młodszych od siebie i uważam, że te normy zachowania warto zachować i warto grzecznie zapytać, gdzie zechciałby się spotkać, czy może trzeba przyjechać do niego – powiedział Andrzej Duda.

"Jest dużo starszy od nich"

Zauważa, że prezes PiS "ma jednak trochę większy dorobek od nich". – Nie są prezydentami Rzeczypospolitej panowie jeszcze, więc chociaż wszystko przed nimi, bo są młodzi, być może któryś z nich kiedyś będzie prezydentem Rzeczypospolitej, Jarosław Kaczyński raczej już wątpię, ale ma swój dorobek, był premierem, jest dużo starszy od nich – dodał.

– Mi się trochę przykro zrobiło, bo sobie pomyślałem, że może panu Mentzenowi doradzał gdzieś po cichu ktoś, kto nie miał wcale dobrej woli, żeby do takiego spotkania rzeczywiście doszło i żeby tworzył się jakiś zalążek porozumienia po stronie obozu patriotycznego, obozu republikańskiego – podsumował były prezydent.

