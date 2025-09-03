Zaskakujące doniesienia o Kamińskim. "Jest już po drugiej stronie"

O tym, że Michał Kamiński ma przebywać w USA, poinformował "Newsweek", który podkreśla, że w tym, że wicemarszałek Senaty chce odwiedzić w wakacje Stany Zjednoczone „nie ma ani nic zdrożnego, ani nielegalnego”. Jak podkreśla portal gazety, "niedawni polityczni przyjaciele dopatrują się drugiego dna", bo Michał Kamiński poleciał do USA w tym samym czasie, kiedy europoseł PiS Adam Bielan.

– Kamiński jest już po drugiej stronie – twierdzą politycy rządzącej koalicji.

W rozmowie z "Newsweekiem" dodają, że wicemarszałek Senatu, który mandat zdobył dzięki tzw. paktowi senackiemu "od dłuższego czasu szuka dla siebie nowego miejsca na scenie politycznej, albo na jej pograniczu".

Powołując się na źródła w Senacie, portal podkreśla, że wicemarszałek starał się o zakup biletu samolotowego do USA przez senacką kancelarię, jednak dostał odmowę, bo – jak podkreśla "Newsweek" – zdaniem urzędników "niewystarczająco uzasadnił, w jaki sposób miałby reprezentować tam Senat RP".

– Misiek uważa, że w obecnej sytuacji geopolitycznej trzeba postawić na Donalda Trumpa i to przekonanie jest w nim bardzo głębokie. A z Trumpem Miśka łączy to, że prawie tak samo jak Trump nienawidzi naszego Donalda – twierdzą rozmówcy portalu.

Kamiński nie znajdzie się na listach do Senatu?

Ich zdaniem Michał Kamiński ma już nie znaleźć się na listach w ramach tzw. paktu senackiego przy kolejnych wyborach.

– W naszych negocjacjach senackich zawsze jest prawo weta. Możemy nie zgodzić się na propozycję partnerów i nie ma takiej szansy, żeby Tusk zgodził się na Michała – twierdzą politycy, którzy negocjowali pakt.

Spotkanie w mieszkaniu Adama Bielana

Na początku lipca w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana, doszło do spotkania, w którym udział wzięli: marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński.

