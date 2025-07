Kaczyński: Mój krytyczny stosunek do Hołowni nieco się zmienił

Opinia publiczna ciągle żyje spotkaniem, do którego doszło na początku lipca w warszawskim mieszkaniu europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. W spotkaniu udział wzięli, oprócz gospodarza, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z klubu parlamentarnego PSL.

Z kolei w piątek na antenie Polsat News Szymon Hołownia oznajmił, że po wyborach prezydenckich otrzymywał propozycje opóźnienia zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. – Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – stwierdził marszałek Sejmu. – Nazywam to zamachem stanu. To prawdopodobnie nie wypełnia kryteriów prawnych zamachu stanu, ale mam na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: no nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były sugestie – zaznaczył.

Kaczyński: Hołownia dalej powinien być marszałkiem Sejmu

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o wypowiedź Szymona Hołowni. Był również pytany, czy zamierza znowu spotkać się z marszałkiem Sejmu. – Jeżeli chodzi o pana marszałka Hołownię, nie ukrywam, że miałem do niego krytyczny stosunek. Te rozmowy nieco go zmieniły. A w związku z tym, że w tej chwili mówi prawdę, przeciwstawił się tym naciskom, to mogę powiedzieć, że ta zmiana jest jeszcze dużo dalej idąca – ocenił lider Prawa i Sprawiedliwości.

– To jest zmiana nastawienia, ale nie taka, która by oznaczała, że go zaczynam uważać za człowieka, który stoi po dobrej, patriotycznej stronie. Tego nie mogę o nim powiedzieć. Też nie sądzę, żeby to się w jakimś najbliższym czasie miało zmienić – dodał.

Kaczyński stwierdził również, że Hołownia powinien pozostać na stanowisku marszałka "w sytuacji, w której wypełnił swoje zasadnicze obowiązki". – Ale to jest kwestia koalicji, a nie moja – podkreślił.

Zgodnie z umową koalicyjną, w połowie listopada współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zastąpi Szymona Hołownię na stanowisku marszałka Sejmu.

