Zamach stanu. Prokuratura reaguje na słowa Szymona Hołowni

Mec. Bartosz Lewandowski złożył do prokuratury wniosek o przesłuchanie Szymona Hołowni w związku z jego słowami o zamachu stanu.

Prokuratura przesłucha Szymona Hołownię

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba poinformował portal niezalezna.pl, że "do prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynął wniosek mec. Bartosza Lewandowskiego o przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni". – Aktualnie jest w trakcie dekretacji, czekamy na wyznaczenie referenta postępowania. Będą podjęte czynności sprawdzające poprzez przesłuchanie w charakterze zawiadamiającego marszałka Sejmu Szymona Hołowni. W zależności od treści zeznań materiały będą dołączone do postępowania w sprawie zamachu stanu, które jest od lutego nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, albo będzie rozpoznane w odrębnym postępowaniu – dodał.

5 lutego prezes TK Bogdan Świączkowski poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego zamachu stanu przez m.in. Donalda Tuska. – Gdy zostałem prezesem Trybunału Konstytucyjnego oświadczyłem, że podejmę próbę nawiązania kontaktu i dialogu z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, którzy w moim najgłębszym przekonaniu działają bezprawnie, zmieniając system Rzeczypospolitej. Wysłałem listy i prosiłem o kontakt i dialog. Niestety tak się nie stało – powiedział.

Prezes TK wskazał, iż uznał, że istnieje obowiązek prawny, który musi zrealizować. – Dlatego 31 stycznia podpisałem 60-stronicowe zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa rady ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa rządowego centrum legislacji, niektórych sędziów i prokuratorów oraz inne osoby – mówił.

Śledztwo w tej sprawie wszczął zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski. Postepowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa trafiła do zastępczyni prokuratora okręgowego prok. Małgorzaty Szeroczyńskiej.

– Postępowanie o zamachu stanu, które zostało zainicjowane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, dotyczy kilku wątków. Są wątki nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, PKW, ale również Sejmu RP. W ramach sejmowego wątku planowaliśmy przesłuchanie marszałka Sejmu. Na tym etapie przesłuchanie będzie dotyczyło tylko wniosku na temat słów wypowiedzianych przez Szymona Hołownię w jednej z rozgłośni telewizyjnych – przekazał niezalezna.pl prok. Piotr Skiba.

Dodał, że prokuratura będzie próbować "w najbliższych dniach bądź tygodniach przesłuchać marszałka Sejmu". – W taki sposób, żeby termin nie kolidował z pracami sejmowymi. Odbędzie się w prokuraturze. Na pewno będzie nagrywane – powiedział.

Zamach stanu. Co powiedział marszałek Sejmu?

W piątek Szymon Hołownia był gościem Polsat News. – Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – stwierdził Hołownia. – Nazwiska, panie marszałku, to jest poważna sprawa – powiedział Fijołek. – Przyjdzie czas, że będziemy o tym rozmawiać – oznajmił lider Polski 2050. – Zamachu stanu ze mną się nie zrobi. (…) Ja to nazywam zamachem stanu. To prawdopodobnie nie wypełnia kryteriów prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: no nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były sugestie – powiedział wtedy marszałek Sejmu.

Czytaj też:

Zamach stanu? Zandberg z jasnym przekazem do HołowniCzytaj też:

Nie chcieli dopuścić do zaprzysiężenia Nawrockiego. Minister potwierdza: Były naciski