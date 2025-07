Zamach stanu? Zandberg z jasnym przekazem do Hołowni

W piątek Szymon Hołownia odniósł się na antenie Polsat News do sytuacji z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta. Ceremonia odbędzie się 6 sierpnia. Zgodnie z procedurą marszałek Sejmu zwołał w tym celu Zgromadzenie Narodowe, czyli posiedzenie posłów i senatorów obradujących jako jeden organ konstytucyjny.

W pewnym momencie prowadzący zapytał o rozmaite sugestie, które padały w jego kierunku po zwycięstwie Karola Nawrockiego.

– Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano mi, rozpytywano mnie czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – skomentował Hołownia.

Zandberg: Skoro Hołownia mówi A, to powinien powiedzieć B

Do słów marszałka Sejmu odniósł się w programie Wirtualnej Polski współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg.

– Jeśli Szymon Hołownia mówi A, to powinien powiedzieć B – powiedział parlamentarzysta.

– Jeżeli ktoś namawiał go do zamachu stanu, no to wydaje mi się na miejscu powiedzenie, kto i w jakich okolicznościach – zaznaczył.

Zandberg przyznał, że politycy powinni tę sprawą zweryfikować, ale jak zastrzegł: "faktem jest, że istotna część polityków PO bardzo długo nie potrafiła pogodzić się z tym, że wybory już się skończyły".

Polityk zwrócił uwagę na zmianę przekazu szefa rządu ws. weryfikacji wyniku wyborczego. – Zmienił się przekaz pana premiera Tuska, jak to już się wiele razy zmieniało. Pan premier nie wydaje się przywiązany do jakichś poglądów – powiedział lider Razem.

– Pan premier Tusk jest postacią, która w jednym tygodniu ma takie poglądy, a w drugim – inne – zauważył Adrian Zandberg.

Jak podkreślił, "polityka PO to polityka podążania za emocją ostatniego tygodnia".

Co powinien zrobić Hołownia? Zandberg nie ma wątpliwości

Poseł Lewicy Razem nie ma wątpliwości, co w tej sytuacji powinien zrobić Szymon Hołownia.

– Marszałek Hołownia powinien opowiedzieć kto i kiedy namawiał go do przeprowadzania zamachu stanu – powtórzył Adrian Zandberg.

– Faktem jest, że to, co się stało w tygodniach bezpośrednio po wyborach, teorie spiskowe, które co bardziej betonowi zwolennicy i politycy PO kolportowali, nie służyły... – podkreślił.

Jednocześnie parlamentarzysta stwierdził, że "Szymon Hołownia chciał powiedzieć to, co powiedział". Jego zdaniem, wytrwanie Hołowni w koalicji będzie zależało od "bardziej poważnych rzeczy" niż deklaracje marszałka Sejmu. Zandberg wyjaśnił, że ma na myśli decyzje dotyczące głosowania ws. budżetu.

Czytaj też:

Zandberg punktuje Tuska. Wskazał kluczowy przykładCzytaj też:

Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Zły wynik Donalda Tuska