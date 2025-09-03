Według Ławrowa, nowy system gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy powinien być integralną częścią "kontynentalnej architektury niepodzielnego bezpieczeństwa w Eurazji". – Trwały pokój jest niemożliwy bez wyplenienia źródeł konfliktu – stwierdził Ławrow na łamach dziennika "Kompas", podkreślając, że jego zdaniem Ukraina musi formalnie zaakceptować nowe realia terytorialne powstałe po aneksji Krymu oraz części Donbasu i południowych obwodów Ukrainy.

Ławrow o konieczności sformalizowania kontroli Moskwy nad Krymem

Szef MSZ Rosji mówił o "konieczności sformalizowania na drodze prawa międzynarodowego" kontroli Moskwy nad Krymem, Sewastopolem, Doniecką i Ługańską Republiką Ludową oraz obwodami zaporoskim i chersońskim. Rosja domaga się także, by Ukraina pozostała krajem neutralnym i "nieatomowym", rezygnując z aspiracji do NATO.

– Nowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy muszą uwzględniać jej neutralność i brak zaangażowania w sojusze wojskowe – powiedział Ławrow. W jego ocenie, takie zapewnienia były zapisane w deklaracji niepodległości Ukrainy z 1990 roku i to właśnie na tej podstawie Rosja uznała niepodległość sąsiada.

Jest też kwestia języka rosyjskiego

Ławrow poruszył także kwestię praw ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. – Ukraina jest dziś jedynym krajem, w którym użycie języka przez znaczącą część mieszkańców jest zabronione przez prawo – stwierdził, dodając, że w niektórych regionach państwo niszczy wszystko, co związane z Rosją, w tym rosyjski język, kulturę, tradycje i media.

Podczas gdy zachodnie państwa rozważają wysłanie wojsk na Ukrainę po zakończeniu wojny, aby monitorować przestrzeganie ewentualnego porozumienia, Rosja jednoznacznie wyklucza taką możliwość. – Przyjmujemy z zadowoleniem wszystkie konstruktywne inicjatywy, w tym te pochodzące od naszych partnerów z Globalnego Południa i Wschodu – powiedział Ławrow, podkreślając przy tym potrzebę bezpośrednich rozmów z Kijowem. – Szefowie delegacji są w stałym kontakcie – zapewnił szef rosyjskiej dyplomacji, dodając, że Moskwa nadal traktuje "zakończenie kryzysu środkami pokojowymi" jako priorytet.

