Iskrzy między Mentzenem a PiS. "Z Tuskiem Pan się zapewne szybko dogada"

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w czwartek na platformie X serię wpisów, w której zwrócono uwagę na skalę podwyżek planowanych przez rząd Donalda Tuska. Wskazano, że obóz władzy planuje w 2026 r. m.in. podwyżkę CIT i podatku cukrowego, a także przewiduje obniżenie limitu amortyzacji samochodu dla posiadających firmę.

"Podwyżka CIT de facto dla klientów banków z 19 proc. aż do 30 proc.! A koszty? Jak zwykle przerzucone na zwykłych ludzi. Od 2026 r. zapłacisz więcej za konto, kredyt i przelew. Tak wygląda Polska Tuska" – czytamy.

twitter

Mentzen uderza w PiS. Bochenek odpowiada

– Wchodzę na Twittera i widzę, że ktoś się włamał PiS-owi na konto. Bo tak, najpierw krytykują podatek cukrowy, który sami wprowadzili. Następnie podwyżkę akcyzy na alkohol, którą uchwalili sami. Następnie PiS krytykuje obniżenie limitu amortyzacji samochodu do 100 tys. złotych, znowu uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość. A na samym końcu jeszcze skrytykowali pomysł podwyższenia podatków na banki, ponieważ ma to podnieść ceny dla klientów, a sam pamiętam, jak Mateusz Morawiecki kilka dni temu przekonywał mnie, że trzeba podnieść podatki bankom, bo one nie przerzucą tego na klientów – wyliczał Sławomir Mentzen na nagraniu, umieszczonym na X.

– Są tylko dwie możliwości: albo ktoś się włamał PiS-owi na konto, albo PiS ma ludzi naprawdę za idiotów – stwierdził jeden z liderów Konfederacji.

"Protestujemy przeciwko robieniu ludzi w konia i łataniu dziury budżetowej Tuska pieniędzmi Polaków! Dziwię się, że nie sprzeciwia się Pan podatkom ukrytym w nowym budżecie Tuska na 2026 rok. Bo jak inaczej nazwać: rozszerzenia podatku cukrowego – wzrost stawki i zakresu opodatkowania? Wprowadzenie podatku, który w prosty sposób banki przerzucą na klientów? Może zamiast tego warto wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków (windfall tax), dzięki czemu ograniczymy chore zyski banków, a produkty/usługi bankowe będą tańsze... A co do reszty podatków, od 2 lat niczego nie możemy wprowadzić, bo rządzi Tusk, z którym Pan snuł wizje koalicji... Reasumując, są tylko dwie możliwości: albo nie wie Pan o czym mówi, albo ma Pan Polaków za idiotów" – odpowiedział Mentzenowi rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

"Tak wygląda podatek nałożony na banki, który w całości został przerzucony na klientów. Wprowadziliście go wy. Robiliście i dalej robicie z ludzi idiotów" – odparł w kolejnym wpisie współprzewodniczący Konfederacji, pokazując, jak wyglądała przeciętna marża kredytu hipotecznego w okresie 2014-2017, czyli przed i po wejściu w życie tzw. podatku bankowego.

twitter

"Pana gwałtowana reakcja na zaproponowany przez nas podatek od zysków nadzwyczajnych dla banków (stosowany w wielu krajach zachodniej Europy) przypomina reakcje lobby banksterskiego i obrony ich rekordowych zysków: 40 mld w 2024 roku, a w bieżącym pewnie nawet 50 mld zł. Warto rozmawiać, bo wreszcie wyłania się Pana program: płatne studia; prywatna służba zdrowia; eldorado dla banków. A Polacy niech sobie radzą sami... Teraz wszystko jasne: z Tuskiem Pan się zapewne szybko w tych sprawach dogada" – skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

twitter

Podatek bankowy. Morawiecki: Trzeba go wprowadzić

Podatek od nadmiarowych zysków, zwany również windfall tax, to forma opodatkowania, która ma na celu obciążenie firm osiągających nadzwyczajne, ponadprzeciętne zyski w wyniku specyficznych okoliczności, takich jak kryzysy gospodarcze, wzrost cen surowców czy inne nieprzewidywalne zmiany rynkowe. W Polsce temat ten zyskał na znaczeniu w obliczu rosnących cen surowców i energii.

Były premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jest zwolennikiem obciążenia banków nowym podatkiem. "Banki w Polsce notują rekordowe zyski! Dlatego trzeba wprowadzić podatek bankowy, aby sektor finansowy uczciwie dołożył się do rozwoju państwa i wsparcia obywateli" – pisał w mediach społecznościowych wiceprezes PiS.

Czytaj też:

"Wolą starego komucha". Polityk Konfederacji: Miller był lepszym premierem niż MorawieckiCzytaj też:

"Młody Balcerowicz". Polityk PiS uderza w Mentzena