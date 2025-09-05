Zaskakująca odpowiedź Błaszczaka: My już z Konfederacją rządziliśmy

Mariusz Błaszczak był pytany w Radiu Wnet o potencjalną koalicję z Konfederacją. – My nie jesteśmy partią polityczną, która chce władzy dla samej władzy. My z Konfederacją już rządziliśmy i wtedy ta Konfederacja nazywała się Ligą Polskich Rodzin. Ja wtedy poznałem Krzysztofa Bosaka i Romana Giertycha. Byli w LPR-rze – stwierdził w odpowiedzi.

– Natomiast mówię to, żeby bardzo mocno podkreślić, że my dążymy do tego, żeby realizować program. Program dobry dla Polski. Ten program będziemy zresztą przedstawiać jesienią, pod koniec października na kongresie programowym Prawa i Sprawiedliwości. My zawsze szliśmy do wyborów z programem i zawsze odznaczaliśmy się tym, że zobowiązania dotrzymujemy – mówił dalej.

Błaszczak: Sięganie do kieszeni Polaków jest działaniem błędnym

Polityk PiS odniósł się również do stanu polskich finansów. Jego zdaniem "budżet jest fatalny".

– Projekt budżetu na 26. rok jest jeszcze gorszy niż budżet na 25. rok. W dziedzinie obronności na przykład wydatki materialne, majątkowe, wydatki majątkowe, będą uszczuplone o ponad 9 miliardów złotych w porównaniu z budżetem na rok 25., a więc faktycznie będzie mniej pieniędzy na modernizację polskiego wojska. Sięganie do kieszeni Polaków jest działaniem błędnym. Natomiast to, co dotyczy zysków banków – tak, słusznie Mateusz Morawiecki wspominał, że banki pod rządami koalicji 13 grudnia osiągają jakieś gigantyczne zyski – stwierdził.

– Jeżeli rząd koalicji 13 grudnia będzie głęboko sięgał do kieszeni Polaków, żeby w ten sposób dziurę w budżecie zasypać, którą sam spowodował rząd koalicji 13 grudnia, to oczywiście naszego poparcia nie będzie – kontynuował.

PiS na wojnie z Konfederacją?

Portal wp.pl twierdzi, powołując się na rozmówców z PiS, że prezes Jarosław Kaczyński "dał sygnał, że koniec mówienia o koalicji z Konfederacją". – Nie teraz, nie w tym momencie. Żadnego korzenia się, żadnego zabiegania o atencję. Mamy pracować, walczyć o jak największe poparcie. Nie zamykać się na koalicje, ale nie zabiegać o względy żadnych partii. Mamy poszerzać bazę wyborczą. Walczyć o sympatyków Konfederacji – powiedział portalowi jeden z polityków największej partii opozycyjnej.

Inny rozmówca portalu dodał, że chodzi też o to, aby "też trochę walczyć z Konfederacją, pokazać jej niedojrzałość w wielu obszarach". – Bo był moment, że nasi wyborcy zaczęli od nas odpływać do nich – dodał. Sam Kaczyński zasugerował niedawno kontakty Konfederacji z Platformą Obywatelską. – Jeśli pójdą do Platformy i będą tworzyć z nią koalicję, to znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, czegoś, co należałoby nazwać zdradą narodową – mówił.

