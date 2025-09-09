Kierwiński o projekcie ustawy ws. Ukraińców: Reagujemy na niemądre weto prezydenta

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Jak poinformował na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński: – Ustawa, którą dziś przyjęła Rada Ministrów, jest oczywistą odpowiedzią na nieuzasadnione i niemądre weto pana prezydenta Nawrockiego dotyczące kwestii przedłużenia ochrony czasowej dla Ukraińców przebywających w Polsce. My staramy się jak najszybciej naprawić te błędy i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem oraz potencjalnymi skutkami finansowymi – mówił.

Świadczenia dla wszystkich cudzoziemców

Projekt zakłada kompleksowe uregulowanie świadczeń socjalnych dla cudzoziemców. Wszystkie świadczenia – w tym "800 plus", "Dobry start" czy program "Aktywny rodzic" – mają być uzależnione od aktywności zawodowej oraz opłacania składek ZUS. – Chcemy zachęcać cudzoziemców do tego, że skoro są naszymi gośćmi, powinni pracować i budować polskie PKB, tak aby wszyscy Polacy mogli być także beneficjentami wzrostu gospodarczego – podkreślił szef MSWiA.

Wyjątkiem mają być rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. – Wyłączone z tego wymogu będą osoby wychowujące dzieci z niepełnosprawnością, po uzyskaniu stosownego zaświadczenia z polskich instytucji – wyjaśnił minister.

Legalny pobyt do 2026 roku

Drugim filarem nowych regulacji jest przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych do 4 marca 2026 r. Oznacza to, że osoby te będą mogły nadal pracować, studiować i korzystać z polskiego systemu edukacji. – Umożliwiamy tym, którzy już są w Polsce i pracują na rzecz polskiego PKB, aby dalej mogli to robić. Ten projekt porządkuje i uszczelnia system, tak by świadczenia trafiały wyłącznie do osób z numerem PESEL – zaznaczył Kierwiński.

Minister ostrzegł jednocześnie, że brak nowych przepisów groził poważnymi konsekwencjami finansowymi. – Gdyby ta propozycja nie została przyjęta, koszty, które spadłyby na administrację, a więc na Polskę i Polaków, mogłyby sięgnąć 8 miliardów złotych – wyliczył i podkreślił, że projekt ustawy ma zostać w trybie pilnym skierowany do Sejmu. – Liczę, że tym razem pan prezydent przemyśli swoją decyzję i nie będzie pchał Polski w gigantyczny chaos prawny i finansowy – podsumował szef MSWiA.

