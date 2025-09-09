Francja: Macron wskazał nowego premiera kraju

Fancuski parlament zagłosował w poniedziałek za odwołaniem rządu Francoisa Bayrou z powodu planów ograniczenia rosnącego długu publicznego. Pogłębiło to kryzys polityczny i postawiło prezydenta Emmanuela Macrona przed zadaniem znalezienia piątego premiera w ciągu niespełna dwóch lat – podkreśla agencja Reuters.

74-letni Bayrou objął urząd premiera zaledwie dziewięć miesięcy temu. Pałac Elizejski poinformował, że Macron mianuje w najbliższych dniach nowego szefa rządu. Prezydent ma spotkać się z ustępującym premierem we wtorek i przyjąć od niego dymisję.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, francuski przywódca podjął decyzję dotyczącą nowego szefa rządu. Zostanie nim Sebastien Lecornu, obecny minister obrony.

twitter

Kryzys polityczny

Przypomnijmy, że po wyborach w lipcu 2024 roku francuski parlament jest podzielony między trzy równorzędne siły polityczne (blok komunistów i socjalistów, blok centrowy prezydenta Macrona i prawica pod wodzą Marine Le Pen), z których żadna nie dysponuje wystarczającą ilością mandatów, by samodzielnie sformować rząd.

Z opublikowanego w niedzielę wieczorem badania Toluna Harris Interactive dla portalu Challenges wynika gdyby we Francji doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych obóz partii centrowych skupionych wokół prezydenta Emmanuela Macrona mogłyby liczyć na 15 proc. głosów.

Kłopoty rządu Bayrou wynikały m.in. z sytuacji finansów publicznych. Francja jest jednym z najbardziej zadłużonych państw w Europie. Jej dług publiczny wynosi ok. 110 proc. PKB

Deficyt publiczny Francji w 2024 roku wyniósł 5,8 proc. PKB, znacznie przekraczając dopuszczalne limity UE. Rząd dąży do stopniowego obniżenia tego poziomu – do 5,4 proc. w 2025 roku, 4,6 proc. w 2026, aż do zejścia poniżej poziomu 3 proc. PKB w kolejnych latach. Wiąże się to jednak z ograniczeniami świadczeń socjalnych, czemu sprzeciwia się część społeczeństwa i partii politycznych.

Czytaj też:

Rząd Bayrou raczej padnie. Sondaż pokazuje, kto ma największe poparcie