Wiceszef MON ostrzega: 40 tys. rosyjskich i białoruskich żołnierzy przy granicy z Polską

Wiceszef MON, Cezary Tomczyk, ostrzegł na antenie Polsat News, że ćwiczenia te należy traktować jako realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Tomczyk: Od takich działań Rosja rozpoczynała agresję na Gruzję czy Ukrainę

– "Zapad" to nie są zwykłe ćwiczenia, to manewry ofensywne. Właśnie od takich działań Rosja rozpoczynała agresję na Gruzję czy Ukrainę – przypomniał Tomczyk w programie "Gość Wydarzeń". Wiceszef MON podkreślił, że Polska od miesięcy przygotowuje się na możliwe prowokacje. – W naszych ćwiczeniach wzięło udział ponad 30 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych. Jesteśmy gotowi na adekwatną odpowiedź – zapewnił.

Rosja wykorzystuje wojnę hybrydową także w powietrzu. W ostatnich tygodniach rosyjskie drony wielokrotnie naruszały polską przestrzeń powietrzną, co – zdaniem MON – jest elementem psychologicznej presji przed "Zapadem". Tomczyk przestrzegł przed lekceważeniem zagrożenia. – Polskie wojsko stoi na straży życia obywateli. Koszty obrony nie mogą być ważniejsze od bezpieczeństwa cywilów – zaznaczył, odnosząc się do dyskusji o użyciu drogich rakiet przeciw tanim dronom.

Białoruś naprawdę ostrzegła Polskę

Tymczasem w środę wieczorem szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła potwierdził, że minionej nocy, gdy rosyjskie drony spadły na terytorium naszego kraju, Polska otrzymała ostrzeżenie ze strony Białorusi. – Białorusini nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony – powiedział na antenie TVN24. Podkreślił, że było to zaskakujące, zważywszy na napiętą sytuację na granicy lądowej, ale jak dodał: – Nie odrzuciliśmy tej współpracy.

Słowa generała potwierdziły wcześniejsze doniesienia strony białoruskiej, według których Polska i Litwa zostały poinformowane o zagrożeniu. Co więcej, rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ, ppłk Jacek Goryszewski przyznał w ciągu dnia, że wymiana informacji ze stroną białoruską faktycznie miała miejsce.

