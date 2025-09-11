Zajączkowska do establishmentu UE: Nakręcacie prowojenną histerię w Polsce

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca wtargnięciu dronów – prawdopodobnie rosyjskich – na teren Polski. Głos zabrała m.in. Ewa Zajączkowska-Hernik, która w stanowczych słowach zwróciła się do unijnego establishmentu.

UE-Mercosur. "To jest samobójstwo"

– Gdy już wymyśliliście, że Europa ma stawiać na obronność wychodzi program SAFE – kolejny po KPO dług unijny, który będziemy spłacać przez 45 lat, żeby wesprzeć przemysł niemiecki i francuski. Taka to jest wasza solidarność. Mówicie, że nie wolno finansować Putina, a co zrobicie wprowadzając umowę UE-Mercosur? Napchacie rosyjskie kieszenie kasą, wspierając brazylijskie rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach, wypychając jednocześnie produkcję żywności poza UE. To jest samobójstwo – powiedziała.

Zajączkowska-Hernik: Nakręcacie prowojenną histerię w Polsce

– Nakręcacie prowojenną histerię w Polsce, za pomocą której razem z prezydentem Zełeńskim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie. Tak chcecie odwrócić uwagę od swoich nieudolnych rządów i braku inwestycji w system inwestycji przeciwko dronom, a Putin się z was śmieje – powiedziała polityk.

Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że Polska potrzebuje prostych przepisów w systemie dronowym, a nie unijnych barier, które duszą nasz potencjał. – Bez tego możemy wpompować miliardy, ale dalej nie będziemy w stanie skutecznie się bronić. Musimy uwolnić polski sektor dronowy od biurokratycznych kajdan i dać działać naszym startupom, bo to one są przyszłością obronności, a nie stosy dyrektyw, które nie zatrzymają ani jednego drona – powiedziała eurodeputowana. – I to nie jest nasza wojna – podkreśliła.

twitter

Bryłka: Każde euro włożone w szaleństwo Zielonego Ładu, zamiast w obronność, działa w interesie Kremla

Głos zabrała również europoseł Anna Bryłka, także z Konfederacji. Jak powiedziała, środowe zdarzenie "to brutalne przypomnienie, że Europa nie żyje w świecie tęczowych baniek czy ideologicznych iluzji".

– Tylko w realiach pełzającej wojny Europa z pełną premedytacją zniszczyła swoją gospodarkę, przemysł. W imię chorej, lewicowej ideologii. Każde euro włożone w szaleństwo Zielonego Ładu, zamiast w obronność, działa w interesie Kremla – oceniła.

Zwracając się do europosłów stwierdziła, że "wspieraliście Rosję Nord Streamem, zniszczyliście nam gospodarkę, a teraz przysyłacie imigrantów, żebyśmy przestali być bezpieczni od wschodu i zachodu".

– Polacy nie chcą waszego Zielonego Ładu i walki z węglem, kiedy latają im nad głowami drony i spadają rakiety. Putin się śmieje, gdy pani Ursula von der Leyen opowiada te bzdury. Polacy rozumiemy, że bezpieczeństwo zależy od naszego narodu, który nie da się złamać. Polski rząd musi odrzucić szkodliwe polityki UE i skupić się na interesie Polski – dodała.

Czytaj też:

Skandal w europarlamencie. "Jesteście obrzydliwymi ludźmi bez honoru"Czytaj też:

Bocheński wskazał "największe kuriozum" wystąpienia von der LeyenCzytaj też:

"Gwóźdź do trumny". Ardanowski ostrzega ws. Mercosur