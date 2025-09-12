"Coś się dzieje na Białorusi". Łukaszenka zaskoczył swoją decyzją

Białoruś zdecydowała się uwolnić 52 więźniów. Wśród nich znaleźli się obywatele Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji. Początkowo informowano, że wśród wypuszczonych z białoruskich więzień jest dwóch Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym komunikacie wskazało, że w rzeczywistości było ich trzech. Wszyscy otrzymali pomoc ze strony polskiej ambasady w Wilnie.

Co dzieje się na Białorusi?

Decyzja Aleksandra Łukaszenki była zaskoczeniem. Jak wskazują eksperci, uwolnienie więźniów to efekt amerykańskich zabiegów. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaapelował do przywódcy Białorusi o uwolnienie więźniów, których amerykański polityk określił mianem "zakładników". Zdaniem Michała Gramatyki, być może na Białorusi zachodzą poważne zmiany, o których na razie nie wiemy.

– Coś się dzieje na Białorusi, o czym nie wiemy i czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Widzimy to w przestrzeni medialnej, społecznościowej. Mam nadzieję, że kolejne dni przyniosą odpowiedź. Jeżeli prezydent USA odzywa się do Łukaszenki w bardzo familiarnym tonie, to, jak mawiał jeden znany duchowny, "wiedz, że coś się dzieje" – powiedział.

Wśród uwolnionych nie było Andrzeja Poczobuta, najbardziej znanego polskiego więźnia politycznego na Białorusi. Według Gramatyki, trzeba mieć nadzieję, że wkrótce zostanie on wypuszczony.

– To jest gigantyczna praca, którą wykonuje MSZ. To są wysokiej klasy profesjonaliści, którzy od wielu miesięcy pracują nad tym, żeby Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia. Mam nadzieję, że w końcu odniosą sukces. Mam nadzieję, że stanie się to we współpracy z naszymi sojusznikami, którzy mają daleko większe argumenty w rozmowach z białoruskim reżimem – powiedział.

