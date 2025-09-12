Ropiejący wrzód Kościoła. Tylko czy Leon XIV go przetnie?

Zaczęło się już w latach 60., kiedy katolicy w RFN stwierdzili, że nauczanie Pawła VI na temat antykoncepcji ich akurat obowiązywać nie będzie, na co biskupi dali im zielone światło. Później z dekady na dekadę robiło się tylko gorzej – kolejne ekscesy, kolejne własne pomysły, chodzenie "drogą odrębną" od całości Kościoła. Za pontyfikatu Franciszka nastąpiła kulminacja. W 2019 roku ruszyła niemiecka "Der Synodale Weg", czyli niesławna "Droga Synodalna" z całym swoim skrajnie liberalnym programem.

Katolicy na całym świecie od dawna protestują. Zaczął chyba kardynał Willem Eijk, wprost przyrównując jedną z decyzji Niemców do działania antychrysta.