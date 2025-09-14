O cwana naiwności!
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

O cwana naiwności!

Politycy PiS, w pierwszym rzędzie od lewej: Ryszard Terlecki, prezes Jarosław Kaczyński, Janusz Kowalski, Mariusz Błaszczak; za nimi, od lewej: Piotr Gliński, Andrzej Adamczyk i Leonard Krasulski
PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI | W „Ostatnim etapie”, wywiadzie rzece na temat „schyłku rządów PiS-u, wojny i dyplomacji w Warszawie”, Łukasz Jasina, rzecznik MSZ za rządu Mateusza Morawieckiego, wystawia tyleż surową, co celną ocenę metody politycznej radykalnej centroprawicy.

„Problemem podejścia PiS-u do wielu spraw było jednak to, że próbowano udawać, że wielu spraw nie ma […], gdy się pojawiały, to dopiero próbowano je rozwiązywać […], polityka PiS-u i rządu PiS-u w niemal wszystkich sprawach była po prostu eventowa”.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

