O cwana naiwności!

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI | W „Ostatnim etapie”, wywiadzie rzece na temat „schyłku rządów PiS-u, wojny i dyplomacji w Warszawie”, Łukasz Jasina, rzecznik MSZ za rządu Mateusza Morawieckiego, wystawia tyleż surową, co celną ocenę metody politycznej radykalnej centroprawicy.
„Problemem podejścia PiS-u do wielu spraw było jednak to, że próbowano udawać, że wielu spraw nie ma […], gdy się pojawiały, to dopiero próbowano je rozwiązywać […], polityka PiS-u i rządu PiS-u w niemal wszystkich sprawach była po prostu eventowa”.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.