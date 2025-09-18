Niejasności wokół działań von der Leyen. Brakuje ważnych dokumentów

Jak pisze Politico, szefowa KE nie robiła notatek podczas wywiadów z kandydatami na unijnych komisarzy. We wrześniu ubiegłego roku dziennikarze serwisu wystąpili z wnioskiem o udostępnienie tych dokumentów. Po miesiącach zwłoki Komisja Europejska w końcu przyznała, że żadne notatki ze spotkań nie powstały.

Jak powiedziała sekretarz generalna KE Ilze Juhansone, "nieformalne rozmowy z wybranymi kandydatami odbyły się ustnie i nie sporządzono żadnych dokumentów".

Eksperci wskazują, że formalnie von der Leyen nie złamała żadnych przepisów. Nie ulega jednak wątpliwości, że jej działania mogą niepokoić w kontekście przejrzystości funkcjonowania Komisji Europejskiej. KE i sama von der Leyen od dłuższego czasu krytykowana jest za lekceważenie dobrych praktyk w zakresie transparentności obsadzania stanowisk i podejmowanych działań.

Pfizergate

Przypomnijmy, że w 2021 roku Komisja Europejska zawarła umowę na zakup do 1,8 miliarda dawek szczepionki przeciw koronawirusowi, wyprodukowanych przez firmę Pfizer. Wkrótce na jaw wyszło, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wymieniła wiadomości tekstowe w tej sprawie z prezesem farmaceutycznego koncernu.

Korespondencja toczyła się w czasie negocjacji umowy między UE a firmą. Właśnie dlatego dziennikarze zażądali ujawnienia wiadomości, zgodnie z unijnymi zasadami przejrzystości. Unia Europejska odmówiła, a "New York Times" zaskarżył tę odmowę do sądu.

W maju br. zapadł wyrok, w którym TSUE orzekł, że sprawa nie została wyjaśniona w "wiarygodny sposób". Z tego powodu, Komisja Europejska przedstawiła amerykańskiemu dziennikowi bardziej szczegółowe sprawozdanie, ale – jak podkreśla "New York Times" – niewiele pomoże ono w uspokojeniu obaw aktywistów domagających się przejrzystości, dla których "przedłużająca się batalia stała się punktem zapalnym".

