"Trzaskowski się skończył". Wipler: Ekipa Kierwińskiego pokazała to całej Polsce

Radni Warszawy zajmowali się w czwartek dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję. Klub Lewicy i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godz. 22:00-6:00, a prezydent Warszawy – w godz. 23:00-6:00. Niespodziewanie Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt. Ostatecznie radni przyjęli zaproponowane przez klub Koalicji Obywatelskiej stanowisko w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ. – To pierwszy sensowny krok i kompromis z tymi radnymi, którzy byli przeciw zakazom – tłumaczył w rozmowie z Onetem Trzaskowski.

Wipler: Trzaskowski upokorzony przez Kierwińskiego

Wiadomo, że za łagodniejszymi rozwiązaniami optuje szef warszawskich struktur PO, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. – To jest pokazanie całej Polsce, wszystkim Polakom, mieszkańcom Warszawy przez ekipę Marcina Kierwińskiego, że Rafał Trzaskowski skończył się i nawet w Warszawie nie ma specjalnie za dużo do gadania – ocenił Przemysław Wipler w programie "Tłit"

– Od dawna jest tak, że wiadomo, że jak chcesz w określonych dzielnicach coś załatwić, to w ramach "układu warszawskiego" idziesz do Marcina Kierwińskiego albo do kogoś z jego ekipy – stwierdził Wipler i dodał, że w urzędach pytają "od kogo jesteś". Podkreślił, że to "chora" sytuacja.

W trakcie obrad Rady Warszawy na temat nocnej prohibicji Rafał Trzaskowski przebywał za granicą. – Cojones, to nie jest coś, z czego ten człowiek jest znany, ani pracowitość – stwierdził Wipler i dodał, że "w Warszawie z logiem Koalicji Obywatelskiej koń wygrałby wybory". -

– Ja bym głosował na konia, żeby nie był to Rafał Trzaskowski, bo jego pracowitość i odwaga, a właściwie ich brak, są legendarne – mówił poseł. Polityk Konfederacji ocenił także, że Rafał Trzaskowski został upokorzony. – Z całą pewnością cała Polska zobaczyła, że nie on rządzi w Warszawie – powiedział.

