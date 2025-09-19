Mocne słowa z Lewicy. "Platforma złamała Trzaskowskiego"

Radni Warszawy zajmowali się w czwartek dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję. Klub Lewicy i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godz. 22:00-6:00, a prezydent Warszawy – w godz. 23:00-6:00. Niespodziewanie Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt. Ostatecznie radni przyjęli zaproponowane przez klub Koalicji Obywatelskiej stanowisko w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ. – To pierwszy sensowny krok i kompromis z tymi radnymi, którzy byli przeciw zakazom – tłumaczył w rozmowie z Onetem Trzaskowski.

W związku ze zwrotem w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent miasta z ramienia Polski 2050 Jacek Wiśnicki, który zajmował się w ratuszu m.in. sprawami społecznymi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Olko z Lewicy: Warszawska PO złamała Trzaskowskiego

O odrzuceniu pomysłu wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta mówiła w programie "Onet Rano" poseł Lewicy Dorota Olko. – Propozycja uchwały prezydenta Trzaskowskiego była słuszna i bardzo podobna do propozycji Lewicy i stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Te propozycje padły ofiarą wewnętrznej wojny w warszawskiej Platformie Obywatelskiej. To bardzo źle, bo takie ograniczenia są potrzebne, przede wszystkim jako narzędzie zwiększania bezpieczeństwa w mieście – stwierdziła.

Olko wskazała, że podobne rozwiązania działają w 180 gminach w Polsce. – Jesteśmy po roku analiz, konsultacji społecznych, które pokazały jasne poparcie Warszawiaków. Ta sesja Rady Miasta była smutnym spektaklem. Po stronie radnych Koalicji Obywatelskiej naprawdę nie było sensownych argumentów za tym absurdalnym oporem wobec takiej uchwały – stwierdziła.

– Pojawia się pytanie, kto tak naprawdę rządzi w warszawskiej Platformie Obywatelskiej. Z takim smutkiem patrzyłam, że warszawska Platforma jakoś złamała prezydenta Trzaskowskiego, który swoją uchwałę ostatecznie wycofał. Ci warszawscy radni nie mają świadomości, co sami zrobili. To jest typowe dla KO, że nie nadążają z obserwacją zmian w społeczeństwie – podsumowała poseł Lewicy.

Czytaj też:

"Dno. Podziękuję wam przy wyborach". Znana dziennikarka nie wytrzymałaCzytaj też:

Stanowski gorzko do Trzaskowskiego: Zrobili z ciebie pośmiewisko