To ostatnia szansa. Inaczej wygra Barbara Nowacka

Edukacja zdrowotna funkcjonuje w szkole od kilku tygodni. Część rodziców posłała na nią swoje dzieci, żeby sprawdzić, o co tu chodzi. Są zadowoleni – żadnego genderyzmu, aborcji czy sodomizacji. Dzieci słyszą faktycznie o zdrowiu, mogą dowiedzieć się o zagrożeniach w sieci… Nie ma się czego obawiać, prawda?