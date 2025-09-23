Kraj NATO ostrzegł Rosję, że w razie potrzeby może zestrzeliwać

Udzielając odpowiedzi na pytanie dziennika "Aftonbladet", minister obrony Szwecji Pal Johnson zapowiedział siłową reakcję na ewentualne naruszenia przestrzeni powietrznej kraju.

Pytanie padło w kontekście nasilających się – zdaniem części państw członkowskich – rosyjskich prowokacji na terytorium NATO, które w ostatnim czasie nabrały formy naruszania przestrzeni powietrznej oraz toczącej się w związku z tym debaty nad opcją zestrzeliwania rosyjskich myśliwców jeżeli nadal będą wlatywać w tę przestrzeń powietrzną bez pozwolenia. Moskwa twierdzi, że do takich zdarzeń nie dochodzi, a samoloty latają wyłącznie w dopuszczalnym obszarze.

Szwecja ostrzegła Rosję

"Żaden kraj nie ma prawa naruszać szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Szwecja ma prawo bronić swojej przestrzeni powietrznej, w razie potrzeby siłą, i będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej" – oznajmił Johnson.

Polityk wskazał, że w okresie pokoju państwo również może zdecydować się na taki ruch. Wskazał na zapisy "Instrukcji dotycząca działań sił zbrojnych w przypadku naruszenia terytorium Szwecji w czasie pokoju i neutralności", która określa zasady postępowania szwedzkich sił zbrojnych wobec samolotów ofensywnych. "Obejmują one prawo do użycia siły zbrojnej, jeśli to konieczne, po uprzednim ostrzeżeniu lub bez niego" – zaznaczył.

Sikorski ostrzegł Moskwę na forum ONZ

W poniedziałek w trakcie wystąpienia na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski także zapowiedział, że Polska może użyć siły w razie naruszania państwowej przestrzeni powietrznej bez uzyskania zezwolenia.

"Mam jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejna rakieta lub samolot znajdą się bez pozwolenia w naszej przestrzeni powietrznej i zostaną zestrzelone, a jego szczątki spadną na terytorium NATO, proszę nie przychodzić tutaj, aby narzekać. Ostrzegaliśmy" – powiedział polityk.

Tusk: Polska jest gotowa

Wcześniej we wtorek premier rządu Donald Tusk oświadczył na swoim kanale na X, że "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej", dodając, że liczy na jednoznaczne i pełne poparcie sojuszników z NATO.

W poniedziałek zapowiadał, że rząd jest gotowy do podjęcia "każdej decyzji", mającej ma na celu unicestwienie obiektów mogących zagrażać polskiej przestrzeni powietrznej, łącznie z rosyjskimi myśliwcami.

