"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji". Stanowcza zapowiedź Tuska

We wtorkowym wpisie na platformie X premier Donald Tusk napisał w języku angielskim, że "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej". "W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników" – dodał.

Tusk o zestrzeliwaniu rosyjskich obiektów

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef rządu został zapytany o pomysł zestrzeliwania rosyjskich obiektów, w tym myśliwców, które wedrą się w przestrzeń powietrzną krajów NATO. – Wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami nie do końca jasnymi, na przykład ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobalticu, ale bez naruszenia, bo to nie są nasze wody terytorialne, trzeba się dwa razy zastanowić, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu – ocenił.

Polityk zaznaczył, że Polska pozostaje w stałym porozumieniu z sojusznikami i jest gotowa do "każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie wszystkich obiektów, które mogą nam zagrażać". – Ale muszę mieć 100-procentową pewność, że sojusznicy będą traktowali to w taki sam sposób jak my, że w sytuacji, gdy konflikt wejdzie w bardzo ostrą fazę, to nie będziemy w tym sami – powiedział Tusk.

Sikorski: Nie będziemy dawać twardej deklaracji

W ostatnim czasie wielokrotnie dochodziło do naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej krajów NATO. Dwa tygodnie temu do Polski wleciało 21 rosyjskich dronów. Z kolei kilka dni temu myśliwce z Rosji wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Władze tego kraju, podobnie jak wcześniej polski rząd, zwróciły się o konsultacje w ramach artykułu 4 NATO. Estonia złożyła również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polskę na forum ONZ reprezentował Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych.

Po wystąpieniu szef polskiej dyplomacji był pytany przez dziennikarzy, czy nasz kraj będzie strącać rosyjskie obiekty. – My nie będziemy dawać twardej deklaracji, co zrobimy, a czego nie zrobimy, ale tutaj padło ostrzeżenie, że jeśli to będzie nad terytorium natowskim i jeśli wrak spadnie na terytorium natowskie, to w świetle prawa międzynarodowego działaliśmy w obronie własnej i Rosja nie będzie miała prawa mieć pretensji – podkreślił.

