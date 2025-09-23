Rosja w obronie LGBT?

Interwizja miała być alternatywą dla Eurowizji, z której Rosja od 2022 r. jest wykluczona. W konkursie udział wzięli reprezentanci 25 krajów, głównie Azji i Globalnego Południa. Zwyciężył Duc Phuc. Wietnamski wykonawca rzeczywiście pod względem artystycznym górował nad pozostałymi uczestnikami. Wygrał zasłużenie i trudno tutaj doszukiwać się jakiejkolwiek polityki. Można wręcz powiedzieć na pewno, że polityki nie było.