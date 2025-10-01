Szykuje się nowa afera? Gosek: Służby inwigilowały opozycję. Ujawnimy twarde dane

Poseł PiS twierdzi, że rząd Donalda Tuska inwigiluje polityków opozycji. Mariusz Gosek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że służby podsłuchiwały "co najmniej kilkunastu posłów opozycji" także w czasie trwania kampanii prezydenckiej. Polityk rozwinął swoją myśl w trakcie rozmowy na antenie Telewizji Republika.

– Mamy potwierdzone informacje z bardzo wiarygodnych źródeł, że kilkunastu posłów opozycji parlamentarnej obecnej było poddanych inwigilacji. Był to okres obejmujący również kampanię prezydencką (...) To co ujawnimy, powinno zakończyć się natychmiastowym upadkiem tego rządu. My nie żyjemy w demokratycznym państwie prawa, które jest wpisane w konstytucję. Ujawnimy twarde dane, które pokażą, że premier Tusk powinien zakończyć swój bieg w tej kadencji, ten rząd powinien upaść – powiedział Gosek.

Poseł przypomniał, że w roku 2012 rząd Donalda Tuska kupił urządzenie "Hacking team" i miał masowo inwigilować dziennikarzy. To narzędzie, które posiadają służby ma być "jeszcze bardziej inwazyjne niż to o handlowej nazwie «Pegasus»".

Oprogramowanie szpiegujące

Już w 2012 roku, za czasów rządów PO-PSL, miał zostać zakupiony nowoczesny program komputerowy służący do inwigilacji. Służba miała z niego korzystać w czasie, gdy Prezesem Rady Ministrów był Donald Tusk i Ewa Kopacz, koordynowaniem służb zajmował się Bartłomiej Sienkiewicz i Marek Biernacki, zaś służbami kierowali nominaci Platformy Obywatelskiej.

Z kolei w 2014 roku media zarzucały ówczesnym władzom, że Polska zakupiła program do "totalnej inwigilacji” produkowany przez włoską firmę Hacking Team. Informacje takie, bazujące na ustaleniach kanadyjskiej firmy CitizenLab, nie służyły jednak ówczesnej opozycji do formułowania zarzutów pod adresem rządu.

