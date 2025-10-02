Putin skomentował wypowiedź Nawrockiego. Wspomniał o politycznych błędach

W poniedziałkowym wywiadzie dla Radia Zet, prezydent Karol Nawrocki był pytany o to, jak on i jego rodzina odnajdują się w nowej rzeczywistości, a także o to, jak mieszka mu się w Belwederze. W odpowiedzi nawiązał do marszałka Józefa Piłsudskiego, który rezydował w tym samym budynku.

– Wielokrotnie rozmawiamy ze sobą, właściwie każdego dnia. Wojna polsko-bolszewicka roku 1920 i obecna sytuacja międzynarodowa po ataku Federacji Rosyjskiej, o parlamencie rozmawiamy – przekazał Karol Nawrocki. Polityk zapewnił również, że "Piłsudski nie zmienił swoich poglądów".

Putin daje radę Nawrockiemu

W czwartek prezydent Rosji wziął udział w sesji plenarnej Klubu Wałdajskiego. Nieoczekiwanie Władimir Putin odniósł się do słów polskiego prezydenta.

– Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji. I wydaje mi się, że pod jego przywództwem i kierując się jego ideami, Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową. W końcu Niemcy zaproponowały im pokojowe rozwiązanie kwestii Gdańska i Korytarza Gdańskiego. Ówczesne polskie władze kategorycznie odmówiły i ostatecznie Polska padła pierwszą ofiarą nazistowskiej agresji – powiedział rosyjski prezydent.

– Jeśli obecna wysoko postawiona klasa polityczna w Polsce pamięta i rozumie wszystkie zawiłości oraz zwroty akcji różnych epok historycznych, będzie miała te błędy na uwadze, "konsultując się z Piłsudskim" – dodał Putin.

Inny fragment wypowiedzi rosyjskiego przywódcy zamieścił w mediach społecznościowych portal NEXTA.

– Historycy prawdopodobnie o tym wiedzą. Polska odmówiła Związkowi Radzieckiemu udzielenia pomocy Czechosłowacji. Związek Radziecki był gotowy to zrobić. Mamy dokumenty w naszych archiwach, przeczytałem je wszystkie osobiście. A kiedy notatki zostały wysłane do Polski, Polska oświadczyła, że pod żadnym pozorem nie pozwoli, aby wojska rosyjskie pomogły Czechosłowacji. A jeśli nadlecą sowieckie samoloty, to Polska je zestrzeli – mówił Putin.

