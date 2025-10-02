Putin chwali plan Trumpa dla Gazy. "Światełko w tunelu"

– Myślę, że na końcu tunelu może być światełko – stwierdził rosyjski przywódca, deklarując gotowość Moskwy do poparcia amerykańskiej inicjatywy.

"Trwałe rozwiązanie konfliktu musi opierać się na zasadzie dwóch państw"

Putin zaznaczył, że trwałe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie musi opierać się na zasadzie dwóch państw – palestyńskiego i izraelskiego – i podkreślił konieczność poznania stanowiska strony palestyńskiej wobec propozycji Trumpa, który na początku tego tygodnia, podczas spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu stwierdził: – Jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Gazie.

Donald Trump poinformował ponadto, że ma plan na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. – Aby zapewnić powodzenie tego przedsięwzięcia (utrzymania zawieszenia broni w Gazie), mój plan zakłada utworzenie nowego międzynarodowego organu nadzoru, Rady Pokoju. Nazywamy ją Radą Pokoju, piękna nazwa, Rada Pokoju, która będzie kierowana – nie na moją prośbę – przez osobę (...) znaną jako prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump – powiedział, mając na myśli byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira.

Putin krytykuje Europę za "straszenie wojną"

Rosyjski lider odniósł się także do napięć między Moskwą a Zachodem, krytykując europejskich polityków za "straszenie" wojną z Rosją. – Europejscy politycy są albo skrajnie niekompetentni, albo celowo okłamują swoich obywateli – powiedział, zapewniając, że "Rosja nigdy nie zainicjuje konfrontacji militarnej", ale też "nigdy nie okaże słabości".

Putin skomentował również słowa Trumpa, który nazwał Rosję "papierowym tygrysem". – Jeśli my jesteśmy papierowym tygrysem, to tak samo NATO, które nie potrafi sobie z nami poradzić – stwierdził, dodając, że Rosja dysponuje "najsilniejszą armią na świecie".

