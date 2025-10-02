Izrael zatrzymał statki płynące do Gazy. Są nowe informacje

Izrael rozpoczął w środę wieczorem przechwytywanie statków międzynarodowej flotylli Global Sumud, zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.

Organizatorzy akcji poinformowali, że na części jednostek ogłoszono stan wyjątkowy, a izraelscy żołnierze weszli już na pokłady kilku łodzi.

Izraelskie okręty wojenne w pobliżu

Jak przekazują media oraz znajdujący się na pokładach przechwyconych statków pasażerowie w mediach społecznościowych, flotylla znajdowała się ok. 140 km od wybrzeża Gazy, gdy w jej pobliżu pojawiło się około 20 izraelskich okrętów wojennych. Po godzinie 20 utracono kontakt z częścią statków; komunikację z niektórymi udało się przywrócić później.

Na jednej z jednostek jest poseł KO Franciszek Sterczewski, a także inni polscy aktywiści: Omar Faris, Nina Ptak i Ewa Jasiewicz. – Wygląda na to, że zostaniemy porwani i przetransportowani do Izraela. Hasło Wolna Palestyna wciąż jest aktualne – relacjonowała jedna z uczestniczek misji. Według władz Izraela flotylla narusza blokadę morską Strefy Gazy i została wezwana do zmiany kursu. MSZ Izraela przekonuje, że oferowało aktywistom możliwość przekazania pomocy humanitarnej "bezpiecznymi kanałami". Z kolei uczestnicy misji twierdzą, że ich celem jest bezpośrednie dostarczenie wsparcia mieszkańcom Gazy.

Część statków dalej płynie do Gazy. Na pokładzie Polka

Jednak w czwartek nad ranem organizatorzy flotylli opublikowali w mediach społecznościowych kolejne wpisy, w których przekazali, że Izraelczykom nie udało się zatrzymać części statków, która wciąż płynie do Strefy Gazy.

"Wciąż płyniemy. 30 statków w drodze do Gazy, 46 mil morskich od Gazy, 13 łodzi przechwyconych. Nielegalne przechwycenia nas nie powstrzymają. Kontynuujemy naszą misję przełamania blokady i otwarcia korytarza humanitarnego" – czytamy we wpisie.

Jak przekazano, na jednym z wciąż płynących statków znajduje się obywatelka Polski, dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

Czytaj też:

Sterczewski na statku do Gazy. MSZ zapowiada sztab kryzysowyCzytaj też:

Ewakuacja Sterczewskiego? Poseł Polski 2050 o kosztach