W oczekiwaniu na wieczny pokój

Im bardziej ogół sądzi, że światu grozi wojna, tym chętniej ludzie kupują metale szlachetne, bo – jak im się zdaje – w ten sposób zabezpieczają się przed spowodowanym wojną chaosem. Zjawisko to zatem – Donald Trump uważa, że należy mu się Pokojowa Nagroda Nobla, a coraz więcej ludzi ze strachu przed wojną inwestuje w złoto – można by śmiało nazwać paradoksem Trumpa. Chociaż jeśli owo dążenie do pokoju miałby symbolizować wspólny, izraelsko-amerykański, 20-punktowy plan pokoju dla Bliskiego Wschodu, przedstawiony na wspólnej konferencji premiera Beniamina Netanjahu i prezydenta Donalda Trumpa, to wspomniany paradoks może wcale nie być żadnym paradoksem, ale raczej koniecznym skutkiem zdrowego rozsądku.