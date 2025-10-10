Potężna fala zachorowań w Małopolsce. Kraków walczy z krztuścem

Jednocześnie kilka tygodni temu, zgodnie z zapowiedziami, w całym kraju ruszyła masowa kontrola szczepień dzieci, prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Lawinowy wzrost zachorowań na krztusiec

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w 2023 r. odnotowano 32 przypadki krztuśca, a do końca 2024 r. już 1237. Choroba najczęściej dotykała dzieci i młodzież w wieku 10–14 lat oraz dorosłych w przedziale 40–44 lata.

W odpowiedzi na sytuację epidemiczną miasto przeznaczy ponad 71 tys. zł na program szczepień realizowany w latach 2025–2030, z czego 30 tys. zł pokryje budżet Krakowa. Z darmowych szczepień skorzysta 400 mieszkańców, którzy nie są objęci obowiązkowym kalendarzem szczepień. Program obejmuje kwalifikację lekarską, szczepienie i działania edukacyjne.

GIS zapowiedział kary za brak szczepień

Tymczasem Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską akcję kontroli szczepień. Inspektorzy sanepidu chcą w najbliższych tygodniach dotrzeć do ponad 100 tys. niezaszczepionych dzieci. Celem akcji jest weryfikacja obowiązkowych szczepień oraz przygotowanie gruntu pod zintegrowany system elektronicznych kart szczepień. Jak podkreśla główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, nie każde dziecko bez szczepienia oznacza rodzinę antyszczepionkową. — Są dzieci, które zawieruszyły się w systemie, wyjechały, nie ma z nimi kontaktu — wyjaśnił.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń, obowiązkowe szczepienia w Polsce są bezpłatne i dotyczą m.in. gruźlicy, krztuśca, błonicy, polio, odry, świnki, różyczki, WZW typu B i Hib. Rodzicom, którzy uporczywie unikają szczepień, grożą kary finansowe do 50 tys. zł, poprzedzone upomnieniem sanepidu.

