Ubodzy, ubodzy… Dobrze, ale kiedy kult i doktryna?
  • Paweł ChmielewskiAutor:Paweł Chmielewski

Ubodzy, ubodzy… Dobrze, ale kiedy kult i doktryna?

Kościół, zdjęcie ilustracyjne
Kościół, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Jezus Chrystus w Ewangelii poświęca ubogim bardzo wiele uwagi. Kościół zawsze to rozumiał i rozwijał na różnych płaszczyznach działalność charytatywną, a jałmużna i pomoc bliźniemu są ważnym elementem życia każdego chrześcijanina. Źle jednak, kiedy dobroczynność zaczyna nam zasłaniać doktrynę.

Papież Leon XIV ogłosił 9 października adhortację apostolską "Dilexi te", która poświęcona jest miłości wobec ubogich. To dość obszerny i jak się wydaje, zasadniczo rzetelny tekst. Rozpoczął go pisać jeszcze papież Franciszek, ale Leon znacząco uzupełnił i nadał mu własny "koloryt". Adhortacja jest dobrze osadzona w Piśmie Świętym, nauczaniu Ojców i Doktorów, Magisterium wielu papieży.

