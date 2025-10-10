Ubodzy, ubodzy… Dobrze, ale kiedy kult i doktryna?

Papież Leon XIV ogłosił 9 października adhortację apostolską "Dilexi te", która poświęcona jest miłości wobec ubogich. To dość obszerny i jak się wydaje, zasadniczo rzetelny tekst. Rozpoczął go pisać jeszcze papież Franciszek, ale Leon znacząco uzupełnił i nadał mu własny "koloryt". Adhortacja jest dobrze osadzona w Piśmie Świętym, nauczaniu Ojców i Doktorów, Magisterium wielu papieży.