Kiedy wypowiedzieliśmy tę wojnę
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Kiedy wypowiedzieliśmy tę wojnę

Dodano: 
Sławomir Cenckiewicz, Donald Tusk
Sławomir Cenckiewicz, Donald Tusk Źródło: PAP / Darek Delmanowicz, Leszek Szymański
W rzeczy samej II Po serii ostatnich komentarzy różnych polskich polityków – zarówno tych reprezentujących rząd, jak i opozycję – trzeba sobie zadać pytanie, czy Polska pozostaje w stanie wojny z Rosją, a jeśli tak, to kiedy została ona wypowiedziana, przez kogo i w oparciu o co.

Według Donalda Tuska „musimy mieć świadomość, że to jest nasza wojna […]. Wojna »w Ukrainie« jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie”. I dalej: „Nie dlatego, że to jest emocjonalne, że to jest takie ładne, sentymentalne, tylko (dlatego) że jak będziemy solidarni, tak jak mówi slogan, hasło naszego spotkania dzisiejszego, to nie przegramy, to Ukraina wygra tę wojnę, to ocalimy niepodległość Ukrainy, ocalimy przyszłość naszych pokoleń. Gorąco w to wierzę”. Warto zauważyć, że wszędzie podmiotem jest pierwsza osoba liczby mnogiej. Proste rozumienie tego tekstu nie budzi wątpliwości: my, Polska, bo premier reprezentuje polskie państwo, a nie siebie, jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Nasza wojna, to znaczy, że w niej uczestniczymy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

