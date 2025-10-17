Śmiesznie i strasznie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

Śmiesznie i strasznie

Dodano: 
Teatr, zdjęcie ilustracyjne
Teatr, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Christos Giakkas
Z PÓŁDYSTANSU || Bieżący sezon teatralny w Polsce eksploruje dzieje rodzimej rozrywki. Z powodzeniem.

Dowodem premiery dwu sztuk o Inie Benicie – "Ina. Wolisz, kiedy się śmieję" w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz "Femme fatale" w krakowskim Teatrze Współczesnym – jak również "Król komedii", prezentowany na małej scenie stołecznej Komedii. I to jak!

Wachlarz umiejętności aktorskich Dawida Dziarkowskiego olśniewa. Uwagę widowni, usadowionej prze kawiarnianych stolikach, niczym w międzywojennym varietes, koncentruje od chwili wkroczenia na scenę. Gestem, mimiką, artykulacją, śpiewem, ekwilibrystyką, wdziękiem…

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: DoRzeczy.pl
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także