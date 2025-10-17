Śmiesznie i strasznie

Z PÓŁDYSTANSU || Bieżący sezon teatralny w Polsce eksploruje dzieje rodzimej rozrywki. Z powodzeniem.
Dowodem premiery dwu sztuk o Inie Benicie – "Ina. Wolisz, kiedy się śmieję" w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz "Femme fatale" w krakowskim Teatrze Współczesnym – jak również "Król komedii", prezentowany na małej scenie stołecznej Komedii. I to jak!
Wachlarz umiejętności aktorskich Dawida Dziarkowskiego olśniewa. Uwagę widowni, usadowionej prze kawiarnianych stolikach, niczym w międzywojennym varietes, koncentruje od chwili wkroczenia na scenę. Gestem, mimiką, artykulacją, śpiewem, ekwilibrystyką, wdziękiem…
