Miękki twardziel

Opowieści Donalda D. Westlake’a o Parkerze nigdy nie były w Polsce popularne, ale znamy ich rozmaite filmowe adaptacje, od symbolicznej i brutalnej („Zbieg z Alcatraz” Johna Boormana z 1967 r.) do niezbyt mądrej i nudnej („Parker” z Jasonem Stathamem, rok 2013).

Shane Black, twórca m.in. serii „Zabójcza broń”, dał włamywaczowi o twardym sercu twarz Marka Wahlberga, co umiarkowanie pasuje do postaci. Parker to gość bez skrupułów, Wahlberg ma charyzmę zagubionego ojca rodziny.