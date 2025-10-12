Kołodziejczak: Ukraina będzie problemem

Były wiceminister rolnictwa, poseł KO i lider Agrounii Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę, że nowa umowa handlowa między Unią Europejską a Ukrainą będzie problemem zarówno dla polskich rolników, jak i dla całej Unii Europejskiej.

– Ukraińcy są bardzo głodni sukcesu gospodarczego, a wiedzą, że ten sukces gospodarczy na dobrze zorganizowanym rolnictwie i brandach (markach – red.) można zbudować. Zresztą ich PKB w dużej mierze opiera się na eksporcie – zauważył Kołodziejczak w Polsat News.

– W Ukrainie w ostatnich tygodniach połączono trzy ministerstwa: rolnictwa, gospodarki i klimatu. (...) Ukraińcy mówią: nie chcemy sprzedawać surowców, my chcemy sprzedawać na cały świat produkty i co najmniej półprodukty – dodał były wiceminister.

Ukraina ma plan. Polska nie

Ponadto Ukraina – jak wskazał lider Agrounii – nałożyła sama na siebie 10-procentowe cło na sprzedaż nasion rzepaku i soi, czyli produktów, które są potrzebne i brakuje w UE. – Oni chcą sprzedawać olej, paszę, śrutę, a nie same surowce – podkreślił.

Ostatnie działania Ukrainy w sferze rolnictwa pokazują według Kołodziejczaka, że "my nie mamy swoich marek, które mogą jasno konkurować z podobnymi markami na całym świecie".

– Mamy super ziemniaki, super mięso, super nabiał, ale (...) mamy pięć bardzo dużych spółdzielni mleczarskich – wylicczał Michał Kołodziejczak, dodając, że będąc wiceministrem rolnictwa, proponował ich połączenie we wspólną markę eksportową, "żebyśmy nie musieli za granicą ze sobą konkurować".

– Mówię o tym dlatego, że gdybyśmy dzisiaj mieli dobrze zorganizowane i rolnictwo, i przemysł, przetwórstwo, to nie musielibyśmy się tak obawiać – podsumował były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Kołodziejczak odszedł z resortu w czerwcu 2025 roku.

Czytaj też:

Czy Mercosur obniży nam w Polsce ceny żywności?Czytaj też:

Dramat polskich rolników. Ardanowski alarmuje: Nie pamiętam takich czasów