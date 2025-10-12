Czy Mercosur obniży nam w Polsce ceny żywności?
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Warzywa
Warzywa Źródło: Unsplash / nrd
PROSTO ZYGZAKIEM II W związku z groźbą podpisania umowy UE-Mercosur jesteśmy straszeni żywnością z Mercosur tak mocno, jak tylko się da. Z Mercosur, czyli z państw Ameryki Południowej – m.in. z Brazylii i Argentyny.

A straszy się nas niespełnianiem przez nią „unijnych standardów”, cokolwiek to oznacza, a także jej „taniością”, która w pierwszej kolejności może doprowadzić do pogorszenia sytuacji rolników europejskich, w tym polskich, a z czasem – do wyparcia ich z części rynków UE, w tym z naszego – polskiego. A jeszcze później być może do utraty kluczowej z przyczyn strategicznych – faktycznej dziś samowystarczalności żywnościowej Polski.

