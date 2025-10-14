VI MEGA. Tym razem w Chorwacji

W ten weekend zakończyła się właśnie 6 edycja -5 w tym roku i 5 zorganizowana w krajach Unii Europejskiej(jedna była poza UE,bo w Mołdawii). Teraz -po Bukareszcie,Brukseli,Salonikach, Kiszyniowie i Warszawie przyszła kolej na Chorwację i Dubrownik.

VI MEGA poświęcona była postaci i dziedzictwu Charlie Kirka- ikonę republikańskiej prawicy w Stanach Zjednoczonych Ameryki,który oddał swoje młode życie za wolność i konserwatywne wartości.

Na liście mówców było trzech przedstawicieli Polski,ale ostatecznie byłem jedynym reprezentantem Rzeczypospolitej w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności premiera Mateusza Morawieckiego i europosła Dominika Tarczyńskiego. Wśród zapowiedzianych panelistów i gości z trzech kontynentów (na niektórych poprzednich MEGA byli również przedstawiciele Ameryki Południowej,np.szef parlamentu Paragwaju czy reprezentacja Gwatemali) byli m.in.:gospodarz,lider prawicowej chorwackiej partii Domino,europoseł Stephen Bartulica, wspomniany już inicjator cyklu lider rumuńskiej opozycji George Simion, przewodniczący (od 2016 roku) Światowego Kongresu Rodzin Amerykanin Brian Brown, Eric Bolling (Turning Point USA),kandydat na prezydenta Irlandii, "ojciec chrzestny" odrzucenia (czasowego,jak się okazało) przez jego kraj Traktatu Lizbońskiego Declan Ganley, Tim Constantine z "Washington Times", amerykański pisarz i publicysta Rod Dreher,holenderski polityk i przedsiębiorca Rob Roos, Jay Patel z brytyjskiego Transatlantic Sovereignty Institute, rumuńska prokurator Silvia Uscov, portugalski dyplomata, wielokrotny ambasador swojego kraju,obecnie polityk /europoseł Antonio Tanger Correa,włoski europoseł z rządzącej Fratelli d'Italia(jeden z najmlodszych w PE),Chorwatka Iva Kraljevic,autorka popularnego prawicowego podcastu,grecki polityk i prawnik,rzecznik NIKI-obecnie partii nr 2 w Grecji – Dimos Thanasoulas, rumuńska senator prof. Cristina Dascalu z AUR,Amerykanin William Donahue jr, założyciel College of Republicans, Słoweniec Branco Grims z partii b.premiera Janeza Jansy SDS,Francuz Nicolas Bay,europoseł i szef delegacji francuskiej partii Identite-Liberties w ECR,rumuński senator prof Andrea Dirlau z AUR,hiszpański dyplomata i prawnik Daniel del Valle Blanco,brytyjski dziennikarz Jim Ferguson, Stephen Rowe z amerykańskiego Leadership Institute czy rumuńska posłanka Laura Gherasim,że już nie wspomnę o dwojgu dziennikarzy z Republiki Korei.

Ta wyliczanka była w dużej mierze niezbędna,aby unaocznic kadry neokonserwatywnej rewolucji po obu stronach Atlantyku. W tym sensie rzeczywiscie śmierć Charlie Kirka może nie będzie bezowocna.