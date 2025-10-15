Generałowie ciężkiego kalibru

Zapowiedział definitywne zerwanie z "parytetami płci" w armii, ulgowym traktowaniem kobiet w podejściu do testów wydolnościowych (od tej pory będą one oceniane według tych samych kryteriów co mężczyźni), czy też tolerowaniem w armii osób otyłych i niesprawnych fizycznie, nawet jeśli noszą one stopnie generalskie. "Szczerze mówiąc, to fatalne, kiedy się patrzy na formacje bojowe i widzi otyłych żołnierzy. Tak samo całkowicie niedopuszczalny jest widok otyłych generałów i admirałów w korytarzach Pentagonu. To źle wygląda. (…) Mówiąc wprost, jeśli nie spełniasz męskich standardów fizycznych wymaganych na stanowiskach bojowych, nie możesz zdać testu sprawności fizycznej lub nie chcesz się golić i wyglądać profesjonalnie, to czas zmienić zawód". Swoje przemówienie podsumował Hegseth dosadnym, żołnierskim sformułowaniem: "Koniec tego gówna".