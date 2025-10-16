Nocny zakaz sprzedaży alkoholu? Warzecha: Nie dajmy sobą manipulować

Namawiam do tego, żeby nie dać się zwariować, żeby nie dać sobą manipulować i nie dać manipulować swoimi emocjami – mówi Łukasz Warzecha na temat dyskusji dot. nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.
Niedawno mogli Państwo przeczytać mój tekst w tygodniku “Do Rzeczy” na temat absolutnie irracjonalnej, przekraczającej wszelkie granice histerii antyalkoholowej. I ta antyalkoholowa krucjata ma swój dalszy ciąg w postaci kolejnych pomysłów wychodzących z Ministerstwa Zdrowia. Była już mowa o tym, że na wszystkich stacjach benzynowych ma być w ogóle zakazana sprzedaż alkoholu. To jest informacja dosłownie sprzed paru dni.
Źródło: DoRzeczy.pl