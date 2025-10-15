Największy sukces rządu? Zaskakujące słowa Fogla

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku, a w wyniku których rząd utworzyły PO, PSL, Polska 2050 i Lewica. Największy sukces tego rządu, dwa lata po wyborach, to?

Radosław Fogiel, poseł PiS: Myślę, że sukcesem jest to, że jeszcze formalnie nie zostaliśmy niemieckim landem.

Pewnie porażek wymieni Pan więcej?

Nie wystarczy nam prawdopodobnie miejsca i pamięci w dyktafonie, żeby wymienić wszystkie porażki tego fatalnego rządu. To dwa lata chaosu. Gdzie się nie spojrzy, tam jest dramat. Jeśli chodzi o rolnictwo, to rolników dobijają niskie ceny i przyszła umowa z krajami Mercosur. To zagrożenie i dla rolnictwa, i dla polskiego bezpieczeństwa żywnościowego. Źle jest także w obronności. Mimo deklaracji mamy ciągłe niewydawanie pieniędzy, które mogłyby być wydane. Jeżeli księgowy w postaci ministra finansów blokuje zakup środków rażenia dla sprzętu, który ma polska armia, to jest to jakiś kompletny dramat. Fatalnie wygląda polityka zagraniczna i rezygnacja z jakichkolwiek ambicji. Dopiero co był szczyt pokojowy w Egipcie z premierami np. Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier. Nie było nikogo z polskiego rządu. Brak ambicji bycia liderem regionu. Rząd zadowala się wyłącznie byciem młodszym partnerem w ramach Trójkąta Weimarskiego i to niestety takim partnerem, któremu dwaj pozostali raczej przekazują, co ma zrobić niż jest elementem podejmowania decyzji. Leży też gospodarka, bezrobocie rośnie, brak napływu inwestycji. Kompletna porażka na froncie strategicznych inwestycji rozwojowych. CPK okrojone, opóźnione i realizowane przez ludzi niekompetentnych. Elektrownia jądrowa i małe reaktory jądrowe – to samo. Źle jest w służbie zdrowia, dziura w NFZ jest praktycznie bez dna. Przejęli budżet NFZ z nadwyżką i doprowadzili do tego, że brakuje tam dziesiątek miliardów złotych. W każdym aspekcie funkcjonowania państwa można wykazać nieudolność tego rządu.

Czy zatem ten rząd dotrwa do końca kadencji?

Myślę, że bardzo dobrze by było, żeby były przyspieszone wybory parlamentarne. Każdy tydzień funkcjonowania tego rządu to realne straty dla Polaków i dla naszego kraju. Oczywiście, będą bronić się przed tym rękami i nogami. Częściowo dlatego, że boją się tego, że się nie dostaną do następnego parlamentu. A częściowo dlatego, że poza stołkami i interesami, łączy ich jeszcze to, co Kodeks karny nazywa współsprawstwem.

